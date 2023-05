A les eleccions municipals de 2019, la candidatura de Lliures per Roses va assolir una regidoria amb l'empresari Pere Gotanegra al capdavant. Amb la llista renovada, el mateix alcaldable torna a liderar un projecte que té com a objectiu "convertir Roses en un referent turístic i econòmic a Catalunya, on tothom pugui progressar econòmicament i socialment". L'equip de Lliures té clar que "el nostre poble és un diamant, per la seva ubicació a les portes d'Europa, envoltats de tres parcs naturals i d'una de les badies més maques del món. Podem aconseguir turisme 365 dies l'any. Roses s'ha d'enlairar, hem deixat passar massa oportunitats i no ens podem permetre perdre més temps".

L'agrupació Lliures-Ara Pacte Local es defineix com "un grup transversal format per persones de pensaments totalment diferents, que formen part d'aquest projecte, amb l'únic objectiu de millorar el seu poble i el futur dels seus fills i nets. Volem construir la Roses del futur, no només, la dels quatre anys vinents. Tenim un programa treballat amb experts de cada àmbit, tots els punts s'han estudiat fins al més mínim detall i estan adaptats expressament al nostre municipi". La candidatura vol obtenir més representativitat en el plenari per a poder participar en el govern de la vila durant els quatre pròxims anys.