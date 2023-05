Àngela Domènech, alcaldable del PP a Figueres, assegura que és "l'única candidata que no ven fum, ni regala crispetes, esmorzars i berenars", però que té molt clars "els problemes reals de la ciutat". Un dels principals objectius de Domènech, que lluitarà "per tornar el municipi al lloc que li correspon", és "acabar amb la inseguretat, fugint de tot eufemisme i visions coloristes que no porten enlloc".

Domènech assegura que no ha fet ni farà cap promesa i demana als figuerencs "que desconfiïn d'aquells polítics que ho prometen tot i no compleixen res". "Cal tocar de peus a terra, Figueres està trista i fosca, cal que torni l'alegria i el color. En aquests quatre anys, el quadripartit no ha solucionat els problemes sinó que els ha augmentat i perpetuat. I apareixen ara, prometen tot allò que han estat incapaços de fer, credibilitat zero. La ciutat té un gran potencial i necessita un canvi real urgent amb bons gestors".

Les principals propostes del seu programa en matèria de seguretat són fer "canvis rigorosos en l'empadronament. S'ha de ser molt estricte i endurir els requisits. Eliminar les ajudes municipals a aquells que no portin un mínim de 5 anys empadronats i hagin cotitzat almenys tres anys. Dotar a la policia local dels mitjans necessaris perquè puguin treballar en bones condicions. Calen més agents tant de la Guàrdia Urbana com de Mossos d'Esquadra. Actualment hi ha una carència evident. Càmeres de seguretat i lectors de matrícules. Acabar amb els cultius de marihuana amb tots els controls que calgui i activar un furgó antiavalots. En l'àmbit dissuasiu és una eina excel·lent i si venen baldades ho agrairem i molt".

Pel que fa les ocupacions il·legals, proposa obrir " una oficina tècnica municipal que compti amb una assessoria jurídica als veïns o comunitats de veïns afectats i un telèfon d'atenció al ciutadà 24 h per a poder actuar de forma immediata davant les ocupacions o intents d'ocupació. Desallotjaments exprés en un termini màxim de 24 hores. El nostre partit defensarà les modificacions legislatives necessàries per lluitar contra l'ocupació il·legal", diu.