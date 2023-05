L’esperança de vida cada vegada és més elevada. Per aquest motiu, Esquerra Republicana de Figueres impulsarà 120 habitatges assistits amb espais comuns per a persones grans amb l’objectiu de facilitar que les persones grans puguin viure a casa amb autonomia, prop del centre. L’aposta és un model que empoderi les persones i que permeti poder-se desenvolupar amb l’autonomia necessària.

Per això els republicans proposa la creació d’habitatges assistits amb serveis per a la gent gran, en els quals puguin fer vida autònoma però que al mateix temps disposin de tots els serveis que necessiten: infermeria, menjador, activitats...

Per aquest motiu, es destinaran 800.000 euros dels Fons Next Generation per desenvolupar aquest model que va encaminat a generar més autonomia per a la gent gran.

Servei d’atenció domiciliària

Una altra de les apostes és seguir potenciant el servei d’atenció domiciliària, amb la qual ja s’han invertit 500.000 euros, amb un servei de teleassistència gratuït i aplicant les noves tecnologies, com la geolocalització. També es proposa augmentar l’oferta sociosanitària residencial pels col·lectius amb patologies i necessitats que fan impossible que puguin viure a casa seva.

Agnès Lladó, alcaldessa i cap de llista dels republicans a Figueres, explica que “Figueres té una manca d’habitatge públic de lloguer assequible. Aquest mandat hem posat fil a l’agulla per donar resposta a aquest greuge, i ho volem continuar fent. Cal que garantim un habitatge digne i a un preu assequible, sobretot per la gent jove i les persones grans”.