El candidat a l'alcaldia de Figueres, Jordi Masquef, ha reafirmat el seu compromís i el de Junts per Figueres amb els clubs esportius de la ciutat i amb els veïns de l'Olivar Gran amb el projecte de desenvolupament del pol de salut i esportiu al sud de la ciutat. Un projecte que en una primera fase ha de complir amb el compromís inaplaçable de la construcció del tercer pavelló a on ara hi ha l'antena de telefonia, i en una segona fase amb la segona piscina coberta i pistes esportives a l'aire lliure.

La número 2 de Masquef, Carme Martínez, ha destacat la importància de "millorar la salut i la qualitat de vida dels figuerencs, i en especial de la nostra gent gran, amb la creació de pols de salut entorn dels equipaments esportius com el que es projecta a l'Olivar Gran". Ramon Pastoret, ha posat èmfasi en la importància "d'ajudar a l'esport base i descongestionar l'actual i únic sector esportiu de la ciutat", i ha recordat "el compromís amb la cobertura de les pistes exteriors de l'actual pavelló, que ara permet el nou POUM, i que complementaria l'oferta d'espais per cobrir la demanda dels clubs de la ciutat".