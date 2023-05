ERC Figueres considera primordial impulsar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport ràpid i eficient. Per aconseguir-ho, cal ampliar més que mai la xarxa de carril bici. Per això els republicans proposen crear 5 quilòmetres de nou carril bici, que serà segur, ràpid i accessible per a tothom, executant els més de 1,6 milions d'euros del fons Next Generation. Així mateix, els republicans impulsaran el sistema de carrers amb prioritat per a bicicletes en tots aquells carrers de la ciutat que són massa estrets per tenir un carril bici segregat.

ERC també proposa l'execució del Pla d'Espais Buits, per gestionar solars i buits urbans per obrir-los a la ciutadania: creant parcs, aparcament o places entre altres propostes. Els republicans també crearan una xarxa d'aparcaments gratuïts de barri, amb prioritat per veïns i empadronats a Figueres. La cap de llista republicana, Agnès Lladó, ha manifestat que "volem una Figueres pròxima i amable, on l'espai públic prioritzi les persones i la mobilitat sigui sostenible".