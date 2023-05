La plaça Josep Pla de Figueres ha estat l'escenari de la presentació de la candidatura Figueres per la República - Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC). Aquesta candidatura, encapçalada per Núria Galimany, s’ha creat per a concórrer a les properes eleccions municipals amb l’objectiu, com diu el seu programa, per fer que Figueres "sigui una ciutat més participativa, humana, social i habitable, sense grans promeses ni propostes faraòniques, lluny d’un populisme carrincló, però amb la seriositat, rigor, sensibilitat i fermesa que es mereix el dia a dia de la ciutat".

Aquesta llista ressalta que cal fer "polítiques socials fermes i prioritzant sempre les més beneficioses pel bon desenvolupament de la nostra ciutat (educació, salut, gent gran, mobilitat, seguretat, ecologia urbana, neteja, serveis municipals, atenció als barris, etc.), que ajudin a transformar i millorar la convivència dels figuerencs". Figueres per la República - MPIC la forma gent plural de sensibilitats diverses i amb una única voluntat: ser una alternativa als partits tradicionals i fer una Figueres més participativa i oberta i, consegüentment, més culta, socialment més justa i estructuralment més habitable. Alhora, aquesta llista electoral, a més, "s’implica, fermament, amb un compromís sobiranista i republicà, ja que vol contribuir a fer del nostre país un país independent i socialment més just i democràtic. Tot reconeixent el mandat i la validesa del referèndum d’autodeterminació de l’1d’octubre de 2017". Durant aquest acte de presentació, que es van nomenar a tots els candidats i candidates, van intervenir els 4 primers i es va fer referència, entre d’altres, a diversos aspectes socials de la vida quotidiana figuerenca que calen, es poden i s’han de millorar. També es va ressaltar, en el punt de mobilitat, la defensa de la centralitat de l’estació de tren com un aspecte fonamental i troncal en la mobilitat i transport de la ciutat, així com també a fer i fomentar polítiques més participatives de la població. Com diu el lema de campanya “Entra amb nosaltres a l’Ajuntament”. Aquesta candidatura forma part de les llistes cíviques que van sorgint a Catalunya amb el suport de l’Assemblea (ANC) i d’altres entitats, així com per diverses persones de reconegut renom del catalanisme sobiranista. En aquest sentit, doncs, vol "recollir el vot de tots aquells figuerencs i figuerenques descontents amb els partits tradicionals i, així, contribuir a recuperar la il·lusió pels drets civils i democràtics en reconeixement de la validesa i el resultat del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 i, alhora, tenir el suport i la confiança, també, dels veïns i veïnes descontentes amb les polítiques municipals o socials de tots aquells partits que formen part de l’equip de l’actual govern i dels que li donen suport". En resum, gestionar i treballar per a una Figueres i la seva gent dins el marc dels valors republicans.