El candidat socialista a l’alcaldia de Capmany, Manuel López, ha alertat de la “despesa desmesurada” que l’Ajuntament ha previst per al projecte d’exposició i d’interpretació de la vinya i el vi a la tercera nau d'El Parral. El passat mes de març el ple de Capmany va aprovar inicialment aquest projecte redactat per l’arquitecte municipal, amb un pressupost d’execució de 254.852 euros.

En el mateix ple del 23 de març hi va haver un acord dels set regidors de Junts que integren el plenari per “delegar a favor de l’alcalde-president de la corporació totes les atribucions que té el ple com a òrgan de contractació en relació a l’expedient de contractació del contracte administratiu mixt per executar el projecte”. Aquesta delegació, detalla l’acord de ple, “inclou totes les fases, des de l’aprovació de l’expedient fins a la formalització del mateix”.

El candidat socialista, Manuel López, ha argumentat que no és lògic que aquesta aposta de l’alcalde i membre del Consell Comarcal, Joan Fuentes, s’endugui una quarta part del pressupost municipal, que és d’uns 960.000 euros, i ha mostrat la seva preocupació.