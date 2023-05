L’equip de Junts per Vilanant i Taravaus continua treballant en l’elaboració del seu programa de govern per al pròxim mandat per a presentar-lo als veïns dels dos nuclis en aquesta campanya electoral. Malgrat que la llista encapçalada per Anna Palet no tindrà oposició a les urnes, el treball del grup és constant. A la foto apareixen tots els membres de la llista al costat del monument dedicat a la lluita contra incendis de l’Empordà.