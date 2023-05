Sis candidatures es preparen per a una campanya electoral que, en el cas de Vilafant, ha de decidir el repartiment de les tretze places del plenari municipal. Dues de les llistes que es presenten tenen al capdavant persones amb experiència municipal. Tant Francesc Gaspar (Junts), com Kiko Marín (Som) han format part dels governs de l’alcaldessa sortint, Consol Cantenys (PSC), i saben prou bé que els dos rivals a batre són els socialistes de Montse de la Llave i els republicans de Sergi Palomeras, els partits més votats el 2019, amb el permís de Cs i PP. Gaspar lidera un projecte que té com a línies destacades d’actuació «millorar la seguretat, impulsar l’economia local, oferir un bon servei a les persones i el foment de la vida cultural».

Som Vilafant, per la seva part, es presenta a l’aixopluc de Tots per l’Empordà per «assolir el repte de liderar el canvi real que Vilafant necessita, perquè el que s’ha fet sempre, no sempre funciona. I tenim clar que així no podem continuar». I ho fan «amb cares noves, sense vincles amb partits tradicionals ni càrrecs en governs municipals anteriors».