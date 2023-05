El candidat del PSC a l’alcaldia de Figueres, Pere Casellas, ha proposat la creació de la figura del director general de Seguretat. Per Casellas aquest director “hauria de cobrir l’àrea de protecció civil i seguretat i fer-se càrrec de la planificació i les contractacions de personal de la Guàrdia Urbana”. Amb la nova figura tant el regidor com el cap de la policia podrien estar més alliberats per atendre les altres necessitats de la ciutat.

Pere Casellas, per altra banda, ha recordat que “el 2019 la ciutat tenia 63 agents i ara n’hi ha 22 més. Si podem governar arribarem als 91”. Durant el darrer mandat s'ha introduit la presència d'una unitat policial canina pròpia, que es pretén mantenir, a més de crear també altres unitats policials especialitzades.