La candidatura a les eleccions municipals de Junts per Figueres es dota d’un òrgan de suport i assessorament en la seva tasca a l’Ajuntament, al llarg del proper mandat. Aquest òrgan, que portarà el nom de Consell Assessor, està integrat per 34 persones de solvència professional i experiència acreditada en diversos àmbits.

El Consell Assessor tindrà com a objectius, entre d'altres, assessorar i donar suport al grup municipal de Junts per Figueres a partir de la constitució del nou Ajuntament, orientar els regidors de cada àrea municipal així com esdevenir transmissor de la realitat ciutadana i fil directe amb la societat civil figuerenca.

34 figuerencs (16 dones i 18 homes) formen part des del seu naixement del Consell Assessor de Junts per Figueres. Segons la formació política que lidera Jordi Masquef, tots ells i elles han acceptat lliurement la seva pertinença al consell i poden sortir-ne en qualsevol moment prèvia comunicació al grup municipal. La condició de membre del Consell Assessor no comporta cap tipus de remuneració, ni present ni futura.

Els membres fundadors del Consell Assessor de Junts per Figueres