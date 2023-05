A pocs dies perquè comenci oficialment la campanya electoral per les eleccions municipals del 28 de maig, la Federació Comarcal d’Esquerra Republicana a l’Alt Empordà ja ho té tot preparat per la cita electoral. Enguany, la formació republicana serà present a 52 dels 68 municipis de la comarca, ja sigui amb llistes pròpies o bé donant suport a projectes amb els quals comparteix valors.

Aquest passat divendres, caps de llista i persones que formen part de les candidatures a alguns dels municipis de l’Alt Empordà s’han trobat per posar en comú les propostes que portaran als seus programes, així com per parlar dels reptes de futur de la comarca.

Entre les persones cap de llista de la formació republicana hi trobem cares ja conegudes com l’actual alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que repeteix al capdavant de la de llista a la capital; l’alcalde de Roses, Joan Plana, que torna a encapçalar el projecte republicà; o els regidors de l’Escala, Vilafant i Llançà, Etna Estrems, Sergi Palomeras i Guillem Cusí, respectivament. A Castelló d’Empúries, la fins ara regidora, Anna Massot, encapçalarà per primera vegada la candidatura.

També hi trobem altres persones que ja han estat a l’alcaldia durant aquesta darrera legislatura com Anna Torrentà (Ordis), Joan Sabartés (Cantallops), Quim Tremoleda (Lladó), Narcís Saurina (Bàscara) o Olga Carbonell (Sant Climent Sescebes). Entre les cares noves hi ha Joan Salellas (Palau-saverdera), Bibiana Vallmajó (Navata), Aina Prenafeta (Port de la Selva), Eudald Brugat (Vilabertran) o Javi Molina (Maçanet de Cabrenys).