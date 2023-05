ERC l’Escala ha fet públics tots els noms de la candidatura per a aquestes eleccions municipals en una roda de premsa oberta. El grup republicà ha presentat els 27 escalencs i escalenques que formen l’equip 2023-2027 amb els que afronta els comicis del proper 28 de maig.

La formació es presenta, de nou i igual que el 2019, amb el nombre màxim de persones que admet la llei en municipis d’entre 10 i 20.000 habitants, essent l’únic partit que aconsegueix aquesta fita al poble i partint amb el màxim suport. En l’acte de presentació la candidata a l’alcaldia Etna Estrems ha explicat, també, quina és la seva proposta de cartipàs municipals, fent especial menció a les 10 primeres persones de la llista i les àrees de les que serien encarregades. En definitiva, han presentat el cartipàs que proposen pels propers anys.

En aquest cartipàs destaquen coses com el canvi de nom i de concepte de les regidories de medi ambient per acció climàtica, titular de la qual seria Cati Ribera, número 3 de la candidatura i la de gent gran per +60 que recauria sota la responsabilitat de la número 9, Grazia Broggini. “Cal fer un pas al segle XXI i començar a tractar els temes com la realitat actual requereix. És per això que necessitem pensar aquestes regidories i adaptar-les al món actual. El medi ambient és molt més que la protecció del paisatge. És transició energètica, sostenibilitat, cura dels espais verds públics... tot allò que afecta a l’acció climàtica i per això aquest canvi de concepte. El mateix passa amb la de +60. Hem de ser conscients que la gent que acaba la seva vida laboral ja no és gent gran com l’hem pensat tots aquests anys. Son persones actives, amb moltes ganes de fer activitats i d’aportar talent i coneixement. Per això cal repensar també aquest aspecte i treballar per aquesta etapa vital també, conjuntament amb la més assistencial. La Cati i la Grazia son les persones ideals per dur endavant aquesta tasca”, explicava Etna Estrems a la presentació.

Per altra banda, els republicans plantegen unir en una macro àrea, liderada conjuntament pels candidats números 7 i 8 i els més joves, Yaiza Cajas i Abdel Baghou, les responsabilitats de joventut, ocupació i habitatge. “Aquests són tres dels temes principals que afecten a la nostra gent jove. Tres temes que els preocupen i que fan que, en moltes ocasions, no puguin arrelar-se a l’Escala. Ells no són el futur, són el present, i cal que els tinguem en compte i que els oferim la possibilitat d’assumir responsabilitats en allò que més els ocupa. Ningú com ells sap què necessiten i com ho necessiten”, comentava Estrems. Aquesta àrea tindria com a projecte més important la construcció d’un edifici cooperatiu per a persones joves, de menys de 35 anys, en els primers dos anys de mandat. La candidata republicana també destacava “la importància del lideratge compartit d’aquesta àrea entre dos escalencs de naixement però d’orígens diferents. Hem d’aconseguir que els joves sentin seu el poble, la cultura, les entitats, el teixit social... i el treball d’integració en aquest sentit és bàsic. L’oci adequat als seus gustos i l’ocupació de qualitat són dues coses bàsiques per establir, també en els més joves, aquest sentiment de pertinença al poble, d’arrels escalenques.

El candidat número 6, Gori Rivas, amb tota una vida dedicada al bàsquet i a l’esport de base tindrà assignada l’àrea d’esports i com a repte principal aconseguir la construcció d’un segon pavelló al municipi. Actualment el pavelló queda petit i no permet que es desenvolupin tots els esports que allotja i, encara menys, el plantejament d’ampliar l’oferta esportiva. És per això que el grup republicà aposta per aquesta obra com a línia principal del programa.

Els candidats 4 i 5, Albert Llach i Marta Tomàs, ocuparan les àrees de serveis públics, seguretat i gestió econòmica, per a Llach, i cultura, festes i educació, per a Tomàs. Amb projectes a la vista com la instal·lació de càmeres de vigilància en les zones més concorregudes del poble per millorar la sensació de seguretat i el desenvolupament total del projecte dels camins escolars segurs.

Fredi Guirado, número 2 de la candidatura, assumirà les carteres de turisme i promoció econòmica amb un repte majúscul: cuidar i mantenir el petit comerç, evitar el seu tancament i connectar tots els barris del poble amb una imatge unitària que condueixi i expliqui als visitants de l’Escala cap a totes les zones comercials, sense excepció. Els republicans també proposen la creació de dues noves regidories: igualtat i feminismes i benestar animal. Aquestes dues recaurien sota la responsabilitat d’Elsa Barriga Sureda, la candidata número 10 de la llista i presidenta de l’associació protectora d’animals escalenca i referent a la comarca, l’Anxova Peluda. La regidoria d’igualtat i feminismes tindria com a gran projecte a desenvolupar el casal de les dones i el servei integral d’atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI. Projecte que les republicanes van presentar el mateix dia 8 de març.

“Som l’equip dels que treballen cada dia, dels que no descansen, dels que mai es rendeixen. Som els que trepitgem carrer i fem política des del contacte amb la realitat. L’Escala necessita fer un pas endavant i deixar enrere el mateix que s’ha fet sempre per aconseguir els mateixos resultats de sempre. Ens cal avançar i fer-ho des de la il·lusió absolta. I l’equip ideal per fer-ho, és el d’Esquerra Republicana", manifesten des del partit.