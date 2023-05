El partit Ciutadans Figueres ha presentat una moció perquè dilluns vinent el ple municipal aprovi posar a disposició de la Fundació Princesa de Girona el castell de Sant Ferran perquè pugui celebrar aquí la gala anual d’entrega de premis. Héctor Amelló, l'alcaldable de Ciutadans (CS) i actual portaveu del partit taronja a l'Ajuntament de Figueres, ha recordat que el 2018 va ser l'últim any que es va realitzar aquesta cerimònia a la ciutat de Girona, «quan l'Ajuntament governat per Junts es va negar a cedir l'auditori en un acte de sectarisme nacionalista» i va haver de ser un particular qui oferís un espai per a l'acte. «Com no volem que això torni a passar i volem recuperar els premis a la província, sabem que l'opció del castell de Sant Ferran és factible i permetria recuperar el certamen», ha assenyalat Amelló.

El portaveu de Ciutadans ha destacat que el castell de Sant Ferran és la major fortalesa abaluartada del segle XVIII que hi ha a Europa, «amb la qual cosa està garantida una gran capacitat d'aforament i a més està tecnològicament preparat per a albergar aquest tipus d'esdeveniments». A més, Amelló ha ressaltat que aquest Bé d'Interès Cultural, que és també el monument de major dimensió de Catalunya, ja alberga en l'actualitat multitud d'activitats culturals, socials i recreatives, congressos, conferències, tallers i fires de tota mena. «És indiscutible que cedir el castell de Sant Ferran per a l’entrega de premis suposaria un gran impacte econòmic, social, de prestigi i reconeixement per a Figueres per la projecció que suposen aquests premis anuals que reconeixen a joves que destaquin per la seva trajectòria brillant, constant, decidida, que aporta valor i promou el canvi en la societat a través de la cooperació i l'esforç en les arts i lletres, empresa, recerca científica, àmbit social i àmbit internacional» ha exposat el candidat a l'alcaldia. Amelló pretén que el proper dilluns l'Ajuntament aprovi la moció i es comprometi a iniciar tots els tràmits necessaris, a través del Consorci del castell de Sant Ferran, per a sol·licitar a la Fundació Princesa de Girona que realitzi la gala d’entrega de premis en aquest emplaçament i sigui degudament informada que disposa de les instal·lacions per a això.