La candidata del PSC a l’alcaldia de Vilafant, Montse de la Llave, va presentar la seva llista al Cau.

Tots coincideixen que «la feina feta i la millora de Vilafant els darrers mandats gràcies a l’alcaldessa Consol Cantenys i els seus equips» juntament amb «un projecte de futur i de progrés liderat per Montse de la Llave» els ha portat a voler formar part d’aquesta candidatura que es plateja com la «garantia d’una bona gestió per al poble».