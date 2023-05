Figueres Futur ha presentat la seva candidatura amb l’objectiu de «provocar una sacsejada a la política local i liderar una nova etapa de transformació de la ciutat». La llista està encapçalada en els cinc primers llocs per Carles Arbolí, Alba Albert, Jaume Baraut, Cristina Camó i Quim Carreras, i presenta com a lema Som com tu. El partit de Figueres. La candidatura té una mitjana d’edat inferior als 40 anys i està representada per 12 homes i 12 dones.