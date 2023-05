La candidatura Figueres per la República-Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC) ha escollit Núria Galimany Granés per a liderar el projecte. La fins ara regidora del grup de Junts per Figueres, el principal grup de l’oposició a l’Ajuntament, ha estat una de les impulsores d’aquesta candidatura vinculada amb l’ANC i que té en els seus primers llocs a Josep Vilaplana, Alfons Romero, Aurèlia Ramos i Antonio Revidiego.

El seu objectiu és que «Figueres sigui una ciutat més participativa, humana, social i habitable, sense grans promeses ni propostes faraòniques, lluny d’un populisme carrincló, però amb la seriositat, rigor, sensibilitat i fermesa que es mereix el dia a dia de la ciutat». Aquesta candidatura ressalta que «cal fer polítiques socials fermes i prioritzant sempre les més beneficioses pel bon desenvolupament de la nostra ciutat (educació, salut, gent gran, mobilitat, seguretat, ecologia urbana, neteja, serveis municipals, atenció als barris, etc.), que ajudin a transformar i millorar la convivència dels figuerencs». Aquesta llista electoral, a més, «s’implica, fermament, amb un compromís sobiranista i republicà, ja que vol contribuir a fer del nostre país un país independent i socialment més just i democràtic. Tot reconeixent el mandat i la validesa del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre de 2017». La llista és tancada per Enric Pujol Casademont, fins fa poc director del Museu Memorial de l’Exili.