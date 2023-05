Figueres Futur ha anunciat avui el projecte ‘El carrer dels Genis’, que consisteix en la reforma integral del carrer Monturiol per aprofitar l’atractiu del fet que hi van néixer els tres figuerencs més il·lustres, com són el pintor Salvador Dalí, l’inventor Narcís Monturiol i l’escriptor Carles Fages de Climent.

El partit de Figueres ha explicat que la reforma s’executarà a través d’un projecte urbanístic de qualitat, amb elements promocionals i al·legòrics dels personatges, tant a la calçada com a les voreres, a més de senyalització cultural i turística vertical. A banda de Dalí, Monturiol i Fages de Figueres Futur ha anunciat avui el projecte ‘El carrer dels Genis’, que consisteix en la reforma integral del carrer Monturiol per aprofitar l’atractiu del fet que hi van néixer els tres figuerencs més il·lustres, com són el pintor Salvador Dalí, l’inventor Narcís Monturiol i l’escriptor Carles Fages de Climent.

El partit de Figueres ha explicat que la reforma s’executarà a través d’un projecte urbanístic de qualitat, amb elements promocionals i al·legòrics dels personatges, tant a la calçada com a les voreres, a més de senyalització cultural i turística vertical. A banda de Dalí, Monturiol i Fages de Climent com a protagonistes principals, el projecte també incorporarà referències a altres personatges que també van néixer o van viure en algun moment de la seva vida al carrer Monturiol, com el farmaceútic i historiador Alexandre Deulofeu, el músic Albert Cotó, la poeta Enriqueta Paler o el pianista i compositor Enric Montoriol.

La proposta de Figueres Futur també inclou un pla d’usos per regular la tipologia d’establiments que es podran obrir en aquest carrer, per garantir uns mínims de qualitat i una diversitat de locals. En una segona fase es completaria el projecte amb la reforma dels carrers Caamaño i Ample, pendents des de fa molts anys.

El candidat a l’alcaldia de Figueres Futur, Carles Arbolí, assegura que el projecte del ‘carrer dels Genis’ té el doble objectiu de “realçar i potenciar la casa natal de Dalí dins un entorn urbanístic de qualitat, i al mateix temps posar en valor tota la resta de personatges que van néixer o viure al carrer Monturiol”. Segons Arbolí, “la proposta persegueix que la sola visita al carrer Monturiol ja es converteixi en un atractiu turístic de primer ordre, però al mateix temps també aconseguirà apropar als mateixos figuerencs i empordanesos la llarga llista de persones importants en diferents àmbits que han tingut una relació vital amb aquest carrer”.

Climent com a protagonistes principals, el projecte també incorporarà referències a altres personatges que també van néixer o van viure en algun moment de la seva vida al carrer Monturiol, com el farmaceútic i historiador Alexandre Deulofeu, el músic Albert Cotó, la poeta Enriqueta Paler o el pianista i compositor Enric Montoriol.

La proposta de Figueres Futur també inclou un pla d’usos per regular la tipologia d’establiments que es podran obrir en aquest carrer, per garantir uns mínims de qualitat i una diversitat de locals. En una segona fase es completaria el projecte amb la reforma dels carrers Caamaño i Ample, pendents des de fa molts anys. El candidat a l’alcaldia de Figueres Futur, Carles Arbolí, assegura que el projecte del ‘carrer dels Genius’ té el doble objectiu de “realçar i potenciar la casa natal de Dalí dins un entorn urbanístic de qualitat, i al mateix temps posar en valor tota la resta de personatges que van néixer o viure al carrer Monturiol”. Segons Arbolí, “la proposta persegueix que la sola visita al carrer Monturiol ja es converteixi en un atrac.u turís.c de primer ordre, però al mateix temps també aconseguirà apropar als mateixos figuerencs i empordanesos la llarga llista de persones importants en diferents àmbits que han tingut una relació vital amb aquest carrer”.