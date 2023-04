Anna Pérez Mesquida, una jonquerenca de 56 anys coneguda per estar molt arrelada a les entitats del poble, repeteix com a cap de llista d’ERC amb una llista renovada amb gent del poble de totes les edats «amb ganes de fer que la Jonquera torni a ser un poble a on es pugui viure i conviure».

El seu lema és Tot comença amb un canvi. La presentació de la llista va ser curta i concisa, davant d’uns dos-cents assistents.