ERC Figueres ha presentat les 24 persones que formaran la llista amb la qual concorrerà a les pròximes eleccions municipals que se celebraran al maig. L'actual alcaldessa Agnès Lladó encapçala una candidatura formada per persones compromeses amb la ciutat i amb molta il·lusió per continuar treballant pel seu creixement i millora.

L'acte de presentació ha tingut lloc al Parc de les Aigües de Figueres i ha reunit molta gent interessada en conèixer els projectes i propostes que ERC Figueres té per a la ciutat.

L’acte, presentat per Isabel Guzmán, ha començat amb el parlament de l’actual alcaldessa i cap de llista, Agnès Lladó, que ha posat en valor la feina feta des de la institució durant aquests quatre anys, a més d’explicar una part de la proposta política d’ERC Figueres.

En la seva intervenció, Lladó, ha destacat la importància de seguir treballant per aconseguir que Figueres sigui una ciutat pensada per a tothom, on les persones estiguin al centre de les decisions. Ha destacat que la llista la forma “Un equip amb talent i experiència per afrontar els reptes de la ciutat. Figueres té tot el potencial per caminar cap endavant, amb més determinació que mai. La ciutat té tots els ingredients per encarar el futur amb més ambició, i l’única manera de continuar amb aquesta transformació és que el nostre equip lideri el govern de la ciutat.”

Seguidament, Lladó ha presentat els 23 candidats de la llista per ERC, i els 11 primers han dedicat unes paraules i han explicat perquè s’han sumat al projecte.

La candidatura d'ERC Figueres està formada per persones amb molta experiència en la gestió pública i amb moltes ganes de continuar treballant per la ciutat. Els seus membres han presentat un projecte per a Figueres que posa l'accent en la millora de la mobilitat sostenible, la creació de nous espais verd i l’impuls a la captació d’inversions de projectes innovadors i start-ups.

Després de la presentació, l'alcaldable Agnès Lladó es va mostrar molt satisfeta amb la resposta dels assistents i va destacar la importància de seguir treballant per aconseguir que Figueres sigui una ciutat de referència. La seva candidatura està decidida a continuar posant la ciutat al centre de les seves accions i a fer que els veïns i veïnes de Figueres se sentin orgullosos de la seva ciutat.

L’acte ha conclòs amb la presentació de tots els membres de la llista seguit d’un brindis per la ciutat i un piscolabis.Amb aquesta presentació de la llista per a les eleccions municipals, ERC Figueres inicia una nova etapa plena d'il·lusió i amb la intenció de seguir treballant pel benestar de la ciutat i els seus habitants.