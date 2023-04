Independents per Llers, candidatura encapçalada per Eva Ungé s’ha compromès a «mantenir una comunicació propera i oberta amb tots els veïns i les veïnes, i a treballar en equip per tal de donar resposta a les necessitats i demandes del poble. Vetllarem per a l’efectiva gestió dels recursos públics i per a la transparència en la presa de decisions, amb la finalitat de millorar la vida dels habitants de Llers».