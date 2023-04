L’ alcaldable de Ciutadans (CS) a Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat que es compromet a renovar per complet l'estadi Albert Gurt. És un dels primers compromisos que ha adquirit amb la ciutat una vegada accedeixi a l'alcaldia i com a prova d'això ha incorporat a les llistes de la candidatura als entrenadors de futbol Pepe Nieto i Jordi Hernández. De fet, Nieto ha assenyalat que el compromís de modernitzar completament l'estadi Albert Gurt “és una proposta que em motiva perquè són unes instal·lacions que utilitzen clubs de futbol i atletisme de la ciutat i l'estadi necessita una renovació absoluta perquè, entre altres coses, el tartan no està en condicions, les llums han de canviar-se, els vestuaris han de reformar-se i el perímetre s'ha d’ampliar i tancar per a evitar actes vandàlics i robatoris, com ha passat durant aquest mandat, a més caldria cobrir les grades perquè amb la pluja o el sol la gent no té on refugiar-se”.

Tant Nieto com Hernández han destacat aquesta proposta perquè assenyala el “compromís absolut” del partit taronja amb l'esport base, que és clau per a “fomentar els valors de l'esportivitat, el respecte, l'esforç, el companyerisme, la integració i el treball en equip que permetrà l'excel·lència en l’esport professional”. A més, Nieto ha indicat que l'Ajuntament “hauria de tenir un compromís absolut amb l'esport base i això no passa únicament per a millorar l'estadi Albert Gurt sinó per aconseguir unes instal·lacions adequades”. En aquest sentit, Ciutadans també portarà en el seu programa electoral poder aixecar el tercer pavelló de la ciutat “que l'actual govern ha estat incapaç d'executar i ha tirat 300.000 euros per a deixar el projecte en un calaix i no posar ni una sola pedra”.