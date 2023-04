El PPC de la província de Girona ha presentat avui el seu cap de llista, Joel Martínez, en el municipi de Vilafant per les eleccions municipals del pròxim 28 de maig.

Joel Martínez té 21 anys, treballa en l’àmbit de la seguretat privada i és una persona activa i compromesa amb el municipi. Per Martínez “Vilafant necessita millorar en molts aspectes i per això necessita un govern a l’ajuntament que es preocupi pel municipi i els seus veïns i veïnes”.

El cap de llista popular ha explicat que les seves prioritats seran “millorar la seguretat, la neteja i els serveis a les persones, juntament amb la reactivació econòmica del municipi”, i en aquest sentit ha avançat algunes propostes concretes en diferents àmbits. En relació amb l’àmbit del servei a les persones, Martínez ha explicat que “treballarem per millorar els serveis a les persones grans del municipi així com per millorar l’accés a l’habitatge de les persones joves perquè no hagin de marxar del municipi”. El candidat popular vol “dur a terme polítiques d’habitatge que permetin als joves, a les famílies amb menys recursos i a la gent gran poder accedir a un habitatge. Ens calen habitatges de protecció oficial i de lloguer social a Vilafant, si no és impossible que aquests col·lectius puguin accedir a un habitatge”.

En relació amb la seguretat “aquest és un tema important pels veïns i veïnes de Vilafant. Cal que des de l’administració els hi garantim que poden viure en seguretat al seu municipi, i això passa, d’entre altres coses,per millorar els recursos, tant humans com materials, de la policia en aquest municipi i la col·locació de càmeres de videovigilància en les zones més conflictives”.

Finalment, Martínez s’ha referit a la situació econòmica, i aquest sentit ha explicat que “desenvoluparem polítiques en benefici del creixement econòmic del municipi, com, per exemple, una rebaixa d’impostos per estimular l’activitat comercial i empresarial que repercuteixi en positiu en mercat de treball de Vilafant. Volem oferir als veïns i veïnes de Vilafant més i millors oportunitats”, i en aquest sentit ha conclòs dient que “si es fan les coses bé, si ens creiem els potencials que tenim com a municipi, podem esdevenir un territori atractiu per la instal·lació de noves empreses que ens aportin activitat econòmica i creació de nous llocs de treba