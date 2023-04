La candidatura encapçalada per Xavier Colomer segueix exposant les seves propostes per a les eleccions municipals del 28 de maig. En aquest sentit, la política lingüística té un espai prioritari al programa electoral que la CUP segueix desenvolupant.

El dijous passat la candidatura va organitzar una taula rodona sobre la situació de la llengua catalana a la ciutat. A l’acte, conduit pel candidat Xavier Colomer, hi van participar Xixon Heras, Carla Ferrerós i la número 4 de la candidatura, Berta Sayeras. Va ser en el transcurs d’aquest acte que Sayeras va anunciar que la CUP vol crear la regidoria de la llengua. Tan Sayeras com Colomer van exposar la necessitat de reimpulsar la política lingüística a partir de la creació d’una nova regidoria de la llengua, amb l’objectiu d’impulsar un reglament d’ús de la llengua catalana i garantir-ne el seu compliment. Sayeras va assenyalar que cal fomentar l’ús i la normalització de la llengua a Figueres. Va posar en valor la importància del món del lleure com un espai de cohesió social en el que la llengua és un element vertebrador. I va afegir «cal donar suport al lleure i a les activitats extraescolars per tal que tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat d’adquirir els aprenentatges que s’hi donen i fer-ho amb el català com a llengua comuna».

En aquest mateix sentit, Colomer va afegir que hi ha molts figuerencs i figuerenques d'orígens diversos que utilitzen moltes llengües diferents i en molts casos també minoritàries com el català. «Cal treballar per fer que el català sigui la llengua de vertebració social i alhora posar en valor la riquesa lingüística que aporten moltes veïnes i veïns».

Per últim Colomer també va assegurar que si la CUP aconsegueix els suports necessaris garantiran que tota la ciutadania que en tingui ganes pugui accedir a cursos per tal d’aprendre la llengua. Actualment hi ha més demanda que oferta, i els cursos que ofereix el Consorci de normalització lingüística i entitats com Òmnium Cultural no són suficients per arribar a tothom que hi mostra interès.