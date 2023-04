El 28 de maig se celebren les eleccions municipals i l’Escala compta amb una novetat: disposarà d’una única seu electoral. D’aquesta manera les cinc seccions en què històricament es divideix el poble es concentraran al Pavelló Municipal d’Esports, on es desplegaran les deu taules de votació, segons publica Canal 10 Empordà.

Tot i que enguany només hi hagi un sol punt de votació les deu tales es mantenen igual que altres anys i la població haurà d’emetre el vot en la secció i taula habitual. Les cinc seccions són: la primera correspon als habitants del nucli antic, mentre que la segona i la cinquena equivalen a l’Eixample, és a dir, la zona delimitada per l’avinguda Ave Maria, l’avinguda Girona, la carretera de Bellcaire, el camí dels Termes i Montgó. En canvi, la tercera divisió respon al nucli antic, la muntanya del Pedró, el Camp dels Pilans, el barri dels emperadors, Sant Martí d’Empúries i Cinc Claus. La quarta secció, finalment, abasta el territori de la Muntanya Blanca.

Per altra banda, ja es pot consultar el cens electoral per verificar que les dades personals són correctes. Si fos necessari rectificar-les es pot realitzar aquest tràmit fins al 17 d’abril. Per fer-ho cal anar al consistori de nou del matí a dos quarts de dues del migdia.