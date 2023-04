Esquerra Republicana de l’Escala repetirà candidatura electoral en els primers llocs i ho farà comptant amb Fredi Guirado, com a número dos, i Cati Ribera, com a número tres. Els dos actuals regidors del grup republicà seguiran acompanyant Etna Estrems, la candidata republicana, al capdavant de la candidatura.

El segon lloc republicà, doncs, l’ocuparà l’empresari turístic i amb estudis de turisme i hostaleria, Frederic Guirado. Nascut el 27 de febrer de 1976 i de família escalenca, Guirado té una àmplia experiència en el teixit associatiu escalenc, ha estat membre de l’ADET (agencia de desenvolupament econòmic i turístic), president de l’associació de la Cuina de la Sal, membre de la junta de la de la UBET (Unió de Botiguers i Empresaris Turístics) i s’ha encarregat de presentar La Cuina de Nadal de l’Escala durant molts anys. Pel que fa al món professional sempre ha treballat en diverses iniciatives vinculades al món del turisme i el comerç local i té un coneixement acurat i exhaustiu del municipi en aquest sentit.

Aquesta legislatura Guirado ha portat les qüestions vinculades al turisme i a la promoció econòmica dins el grup municipal i la seva expertesa s’ha notat fent un sal qualitatiu en les propostes i iniciatives republicanes referents a aquest àmbit. “Amb la experiència d’aquests 4 anys a la oposició, ara és moment de fer el pas al govern. L’Escala necessita un salt endavant i l’equip d’ERC, estic segur, és l’equip ideal per fer-lo”, ha manifestat Guirado.

Caterina Ribera ocuparà el tercer lloc de la candidatura republicana. Nascuda el 8 de desembre de 1963, Ribera ha viscut tota la seva infància al barri de Camp dels Pilans i actualment resideix i treballa al barri de Riells, des de fa molts anys. És una ferma defensora del concepte que l’Escala és del Riuet fins a Montgó i de la importància de tenir en compte tots els barris en la política municipal. Ribera és tècnica en disseny gràfic i Community Manager amb estudies d’administrativa comptable. Dedicada ja fa 10 anys a l’administració de finques, va co-dirigir durant 9 anys una empresa de productes dietètics a Figueres, líder en el seu sector, on va treballar-hi 11 anys.

Ribera s’ha ocupat aquests anys dels temes relacionats amb l’esport i la comunicació, àmbits ens els quals l’Escala ha fet un salt endavant amb la feina de col·laboració i ‘oposició constructiva que s’ha fet al grup republicà. S’ha notat que algunes iniciatives republicanes impulsades per Ribera s’han executat però d’altres, que haurien representat una millora realment important, s’han quedat en un calaix.

“Continuo amb il·lusió en el projecte d’ERC liderat per l’Etna Estrems, amb la convicció de que aportem noves idees i projectes per fer avançar L’Escala en concordança amb els temps que estem vivint”, ha dit la regidora Cati Ribera.

Tots dos van fer un pas endavant en política activa arrel dels fets de l’1 d’octubre de 2017 i son persones clarament conegudes per la seva ideologia d’esquerres i independentista.

“La feina que hem fet aquests quatre anys, tots junts, ha estat només el principi. Tenim un projecte de municipi clar, que hem explicat i que hem defensat tots aquests anys i em fa sentir profundament orgullosa que en Fredi i la Cati segueixin endavant, encapçalant la llista d’aquest 2023”, ha manifestat Etna Estrems, candidata republicana. “Sense cap mena de dubte aquest projecte no existiria sense ells. Son claus per fer avançar l’Escala i els hi estic immensament agraïda pel seu compromís, dedicació i ganes”, concloïa Estrems.