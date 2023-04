La candidatura d’ERC liderada per l’actual alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha donat a conèixer noves incorporacions a la seva llista en llocs destacats. Lourdes Gazapo serà la número 5, just darrere de Xavier Amiel, i Jordi Pujol ocuparà el sisè lloc. També hi haurà Hasan Bouasria i Maria Josep Porta.