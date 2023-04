Jordi Masquef ha donat a conèixer la candidatura al complet de Junts per Figueres a les eleccions del 28 de maig. Aquestes últimes setmanes s’han anat anunciant les primeres incorporacions amb Carme Martínez com a número 2 fent tàndem electoral amb el candidat, el periodista i regidor Josep Maria Bernils com a número 3, que repeteix donant suport al projecte com ho fa també l’economista i regidor Manel Rodríguez, en el número 6 per encarar el repte del comerç i la promoció econòmica, i l’actual regidora Pilar Sánchez en la 11a posició.

Repeteixen a la candidatura, Ramon Pastoret i Albert Alemany, en el 8 i 9 respectivament. El primer, per assumir Hisenda i serveis generals, i l’empresari i expert en informàtica i noves tecnologies, Alemany, per posar al dia l’administració en transparència, noves tecnologies i govern obert i millorar la comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans, tot eliminant burocràcia innecessària.

Com a novetats en els primers llocs de la candidatura, la historiadora i gestora cultural Mariona Seguranyes en el número 4 per assumir Cultura, l’exregidora i actual directora de l’Institut Alexandre Deulofeu, Anna Morillas, en la 5a posició per gestionar Educació, la psicòloga Gemma Gironella en el 7 per afrontar Serveis Socials, en el número 10, Núria Batrolich per gestionar urbanisme i l’aplicació del nou POUM, i el més jove de la candidatura, estudiant de ciències de l'activitat física i esportiva, Pere Montserrat, que ocuparà el lloc número 12.

En les posicions d’honor, repeteix l’exalcalde Marià Lorca tancant la candidatura en el número 21 i l’acompanyen l’exregidora Maria Àngels Perxas com a número 20. Completen la candidatura Martina Prat, Mireia Insa, Miquel Roura, Chantal Olivé, Fabiola Arauco, Jaume Garcia, Eduard Ayats, Khalil Souini, Marta Peinado, Albert Obradors, Carles Monfort, Laia Campos, Enric Sánchez, Mireia Sala, David Frigola, Marc Modolell i Elisabeth Reches.

El candidat a l’alcaldia ha recordat que “A cada campanya electoral sentim que tots els partits diuen que es presenten per millorar i treballar per la seva ciutat, però pocs expliquen com, i el més important, amb qui. I es que aquest “amb qui” és clau i més en política municipal, perquè són aquestes persones les que hauran de gestionar la ciutat, afrontar els reptes i retre comptes als figuerencs,” per aquest motiu Masquef ha volgut afegir “volem que ens conegueu i que quan us demanem que ens feu confiança, no ho feu a cegues.”

Aquest equip transversal que presenta Jordi Masquef, ho és també en trajectòries professionals i vitals, sensibilitats ideològiques i edats, i està format principalment per persones independents. Una candidatura formada prioritzant l'especialització i la professionalització; persones formades i amb experiència en els seus àmbits. “persones que s'estimen Figueres i han decidit fer un pas endavant i adquirir aquest compromís perquè creuen que ara toca que tots remem per canviar el que no funciona, i ara mateix Figueres no funciona.”

Masquef ha destacat que “Per afrontar aquest repte cal Equip, Projecte i Il·lusió. Tenim equip, un molt bon equip que avui us presentem, tenim projecte, que ja vam exposar el passat 1 de març i que anirem ampliant durant aquets dies, i tenim tota la il·lusió per tornar a guanyar i, ara sí, governar la ciutat de Figueres”