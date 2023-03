La candidatura Som Garrigàs es presentarà a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig com a marca blanca d’ERC. El grup, encapçalat pel professor Albert Masoliver, vol implementar el projecte Garrigàs 2030. «Hem decidit presentar-nos per transmetre il·lusió, ja que volem ser una eina útil per escriure el futur del nostre municipi», explica Masoliver, el pare del qual, Josep Masoliver, va ser alcalde del municipi durant dues dècades amb CiU.

Pilar Bosch (Junts), qui va agafar-li el relleu, ha anunciat que continuarà aspirant a la reelecció. El 2019 va encapçalar l’única llista que es va presentar. Som Garrigàs ha sotmès els veïns del municipi a una enquesta per conèixer l’opinió que tenen sobre «com volen que sigui el poble».