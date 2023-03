Amb Figueres per la República ja són deu les candidatures a les municipals

Quan falta poc més de dos mesos per a les eleccions municipals del 28 de maig, a Figueres ja són deu les formacions polítiques que han anunciat la seva voluntat de participar-hi amb candidatura pròpia. Aquesta xifra iguala, de moment, el nombre de llistes del 2019 i se situa dos per sobre de les que hi va haver el 2015. A l’espera de l’acostament a la data límit de presentació de candidatures a la Junta Electoral, no s’ha de descartar encara que s’hi pugui afegir alguna proposta més.

La darrera incorporació anunciada es va materialitzar la setmana passada a l’auditori del Museu de l’Empordà quan la plataforma Figueres per la República va confirmar que començava a treballar per a confeccionar una llista, en un acte públic a l’auditori del Museu de l’Empordà, al qual van assistir una trentena de persones.

Aquesta proposta, aixoplugada sota el paraigua de l’ANC, s’afegeix a les de Junts per Figueres, ERC, PSC, CUP, Figueres Futur, Ciutadans, PP, Podem i Vox. Figueres per la República parteix d’un manifest fundacional en el qual s’especifica que «quan Josep Pallach escriu que Figueres és una vila on la paraula ciutadà té ple sentit, ens evoca i confirma la tradició republicana de la nostra ciutat. Avui, ser republicà, implica vindicar la nació catalana en conjunt. La seva llengua, la seva història, els seus costums, la manera de ser, les llibertats, al cap i a la fi. Hem d’entendre la política com la suma de voluntats. I amb aquest esperit, volem estar al plenari municipal per a sumar-nos a les veus dels qui reclamen una Figueres millor».

La presentació del projecte va ser conduïda per Aurèlia Ramos, coordinadora territorial de l’ANC i va comptar amb els parlaments de Ferran Costa, membre de l’Assemblea; Núria Galimany, actual regidora del grup de Junts a l’Ajuntament de Figueres, i Alfons Romero, historiador i exregidor del PSC i del Fòrum Cívic. Durant la seva intervenció, Galimany va basar el camí de la nova proposta tot recordant que «les persones fugen de la idiosincràsia dels partits. Gairebé tot es pot fer d’una altra manera, lliure i sobirana». «Tenim ganes de vestir una llista». «Hem mantingut un debat llarg des del sector de la societat que hem estat elements passius», assegura Alfons Romero, per a qui «les coses a la ciutat no estan prou afinades». «El model dels partits polítics que fan la política, s’ha trencat».

Ferran Costa, per la seva part, va detallar el contingut del manifest, tot indicant que «l’Ajuntament hauria de ser la institució central per a analitzar els dubtes i per resoldre’ls. El sistema de partits (a Figueres) ha reduït la casa de la vila a un espai lluny de la ciutadania i, el més greu, en una eina que és incapaç de resoldre els problemes greus que pateix la ciutat».

Mentrestant, els diferents grups que formen el govern i l’oposició municipal, i els nous aspirants, continuen treballant per configurar les seves candidatures, en les quals hi ha d’haver vint-i-una persones per a ocupar les regidories del ple amb un mínim de tres reserves.

Figueres Futur ha donat a conèixer dues noves incorporacions a la seva llista, el comerciant Jordi Peñalosa i l’educadora social i psicopedagoga Raquel Aguila.

De moment, només dues dones aspiren a l’alcaldia

Les candidatures que fins ara s’han donat a conèixer a Figueres tenen un clar perfil de majoria masculina. Només ERC, amb Agnès Lladó, i el Partit Popular, amb Àngela Domènech, han especificat la presència d’una dona com a alcaldable. La resta de candidats anunciats fins a la data són homes. Jordi Masquef (Junts per Figueres), Pere Casellas (PSC), Héctor Amelló (Ciutadans), Xavier Colomer (CUP), Carles Arbolí (Figueres Futur) i Juan Rosillo (En Comú Podem). Vox també té com a cap visible Jordi Vivo, el seu possible candidat. Figueres per la República no ha decidit encara qui ocuparà el primer lloc. El 2019 hi va haver tres dones liderant les llistes: Agnès Lladó (ERC), Maria Àngels Olmedo (PP) i Vanessa Rísquez (Vox). Només Lladó va ser elegida.