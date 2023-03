El projecte polític de Progrés Municipal de l’Escala, vinculat al PSC, perdrà un dels seus valors més destacats dels darrers mandats, l’actual primera tinent d’alcalde Marta Rodeja. Ella mateixa s’ha encarregat de baixar de la cursa electoral anunciant la seva intenció de no formar part en un lloc destacat de la llista que encapçalarà l’actual alcalde, Josep Bofill.

Rodeja, que actualment ocupa les carteres de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica, Comunicació i Hisenda de l’Escala, tanca així una etapa de dos mandats municipals «en la qual he tingut l’honor de treballar per l’Escala i tots els escalencs, així com per aquelles persones que d’una manera o altra tenen un vincle amb el nostre municipi. Durant tot aquest temps, he format part d’un projecte i un equip que m’ha donat l’oportunitat de sentir-me estimada pels escalencs, de sentir-me orgullosa dels èxits aconseguits, de poder conèixer un gran nombre de persones interessants, de poder teixir noves amistats i de poder aprendre cada dia».

Primer amb Víctor Puga i, després, amb Josep Bofill, Marta Rodeja ha format part del nucli dur del govern escalenc. Es mostra agraïda amb el suport rebut tant per part dels dos alcaldes com per la resta de regidors i el personal municipal, veïns i família. Sobre Josep Bofill, diu que «vam entrar junts en política i, des del primer dia, hem treballat colze a colze per tirar propostes endavant; hem crescut junts com a polítics i com a persones durant tots aquests anys i hem teixit una amistat que ens acompanyarà sempre».

Marta Rodeja és llicenciada en Traducció i Interpretació (UPF), Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística (UAB) i Postgrau en Traducció i Tecnologies (UOC). Actualment, és sòcia i gerent d’Empordà Lovers. El seu futur passa per dedicar-se a la feina privada i a la família.