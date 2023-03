El mes d’octubre passat, el grup independent Tots per Maçanet, de Maçanet de Cabrenys, va anunciar la seva incorporació a la coalició Tots per l’Empordà, formada per partits independents i municipalistes de les dues comarques. La candidatura serà encapçalada per Ernest Ollero i es presenta amb la voluntat «d’aconseguir un canvi al poble, donar un tomb a la vida municipal i a la seva gestió. Hem preparat una candidatura de gent que suma, des de diferents entitats i col·lectius que coneixen bé les mancances de Maçanet».

Ernest Ollero i Saguer és titulat en Art Dramàtic i Postgraduat en Pedagogia Escènica. Es dedica professionalment a la docència de la Veu i Reeducació Vocal, i també és membre d’Els Pescadors de l’Escala. Té estudis universitaris de Comunicació i Periodisme. A més, el seu vessant professional l’ha portat a formar-se com a Tècnic superior en Administració i Finances, i actualment està cursant un màster en Dret Administratiu i de l’Administració Pública. Està estretament lligat a la vida cultural, social i associativa de Maçanet des de sempre, havent estat president de l’Associació Cultural i Juvenil Barra d’en Rotllan i membre de la Junta de la Societat La Maçanetenca, a banda d’haver col·laborat amb altres entitats i projectes municipals. «Tothom que em coneix sap que m’estimo Maçanet. Que sempre que puc m’arremango per tal de sumar pel poble i la seva gent. Quan em van venir a proposar encapçalar la llista, em va agradar la idea de poder aportar el meu granet de sorra per millorar el poble on visc, i on els meus fills han de créixer», diu l’alcaldable.