Figueres té diversos espais públics desaprofitats que l’actual cap de l’oposició i candidat a l’alcaldia, Jordi Masquef, vol convertir en eines de reactivació dels diferents barris on estan ubicats. Aquest és el cas del pati exterior de l’auditori municipal dels Caputxins, on està situada la Casa dels Animals. «És un espai molt interessant, està envoltat per l’antiga muralla de defensa de les guerres carlines, que té un rellevant valor històric i que s’ha de potenciar», diu Masquef.

Aquest pati va ser utilitzat en els inicis de l’escola del Parc de les Aigües quan va començar a funcionar en barracons prefabricats mentre es construïa l’edifici definitiu. L’alcaldable de Junts té clar que «en aquest pati volem fer-hi un punt de trobada de la gent, on es puguin fer activitats a l’aire lliure, una mica com els jardins del Consell Comarcal del carrer Nou. Tindria un aparcament a l’entrada i una mena d’escenari amb grades per a fer-hi espectacles i actes».

La proposta aprofitaria les instal·lacions de Caputxins, com ara els camerinos, quan fos necessari. Tanmateix, Masquef preveu mantenir-hi la Casa dels Animals. «El nostre projecte no l’afecta per a res. Allà hi ha entitats que fan molt bona feina, com és el cas de Sos Mininus», diu.