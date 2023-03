La cursa per a les eleccions municipals del mes de maig afegeix, a partir d’aquesta setmana, una nova candidatura que porta per nom Figueres per la República. La presentació pública del projecte té lloc, aquest dimecres, 15 de març, a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes del Museu de l’Empordà. Durant l’acte, es donarà a conèixer el manifest fundacional de la nova agrupació. També és previst que intervinguin Ferran Costa, de l’ANC; Núria Galimany, regidora de l’actual grup municipal de Junts per Figueres a l’Ajuntament; Teresa Ramírez, de l’Assemblea de Representants del Consell de la República; Alfons Romero, historiador activista i exregidor del PSC i del Fòrum Cívic. Seran presentats per Aurèlia Ramos, coordinadora territorial de l’ANC.

La trobada servirà com a presentació del projecte de llista municipal a l’Ajuntament de Figueres, «una llista del catalanisme sobiranista amb voluntat d’incidir en el proper plenari municipal. Les dificultats d’una ciutat que creix barroerament i la desconfiança en el sistema de partits a Figueres ha estat el detonant per a trencar un esquema general que deia nosaltres fem la independència i vosaltres (els partits) la política. Els temps estan canviant», diuen els promotors.