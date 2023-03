La candidatura municipal independent Som Cabanes s'incorpora a la coalició Tots x l'Empordà per a les properes eleccions municipals del mes de maig.

La portaveu del grup municipal, Núria Tubau, actualment a l'oposició i candidata a l'alcaldia, explica que unir-se a aquesta coalició "ens permetrà continuar treballant amb el mateix compromís, però comptant amb el suport d'una agrupació comarcal. Ens sembla positiu fer xarxa amb els pobles veïns i unir projectes d'àmbit local, tot mantenint la idiosincràsia i la realitat de cadascú”.

Pel que fa la propera candidatura de Som Cabanes, la candidata a l’alcaldia presenta un grup que “aglutina l’experiència de les tres persones que hem exercit l'oposició durant quatre anys amb la joventut i la bona predisposició d'altres persones que s'han incorporat recentment. Creiem que les diferents qualitats de totes seran beneficioses per assolir una millora del nostre poble”.

En aquest sentit, Tubau afirma que “ens mou la il·lusió d'un canvi a Cabanes i volem treballar per al poble i amb el poble, de manera rigorosa i perseverant. A banda de fer front als projectes que hi ha per desencallar, creiem que la participació és un dels eixos importants i és bo donar veu al veïnat. La transparència i la claredat són cabdals en qualsevol democràcia, ja que els veïns i veïnes han de conèixer com es gestionen els seus impostos”.

Ella mateixa defineix els principals fonaments de Som Cabanes com “l'eficàcia, la transparència, la cohesió, la participació i la innovació”.

Per la seva banda, Agustí Ayats, vicepresident de Tots xl’Empordà, considera que amb aquesta incorporació es continua amb la consolidació de la coalició a la comarca de l’Alt Empordà: “volem aplegar la majoria de les llistes independents que es presentin a leseleccions municipals a l’Alt Empordà perquè independents cadascú a casa seva, però units, sumem i som més forts”. En aquest sentit, Ayats ha recordat una vegada més que “TxE té les portes obertes a qui vulgui optar a fer municipalisme independent des del seu poble o ciutat i en el seu ajuntament” i destaca també el creixement que està tenint la formació gràcies a aquest missatge entenedor.

A la comarca altempordanesa, Tots x l’Empordà ja és present a Castelló-Empuriabrava (SOM), Roses (Gent del Poble), Llançà (Alternativa x Llançà), Palau-Savardera (Alternativa X Tothom), Figueres (Figueres Futur), Maçanet de Cabrenys (Tots x Maçanet), Terrades (Tots x Terrades) i, ara, a Cabanes.