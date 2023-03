La CUP de Figueres ha presentat els cinc primers candidats de la llista per a les eleccions municipals. Pere Bosch, Berta Sayeras i Oriol Casadevall se sumen a l’equip de Xavier Colomer i Júlia Bardera, candidats que la formació ja va anunciar el maig del 2022. L’elecció dels candidats ha estat el resultat d’un procés engegat per la CUP el mes de novembre passat, que va impulsar la creació d’una comissió de llistes independent de la seva assemblea permanent. La comissió de llistes, integrada per persones properes a la formació política (ex-regidors i persones vinculades al teixit associatiu de la ciutat), s’ha reunit fins el mes de febrer amb l’objectiu de presentar una proposta de llista per a les eleccions municipals.

Xavier Colomer i Júlia Bardera encapçalaran la llista de la CUP a Figueres La proposta de la comissió de llistes, que va ser ratificada per la militància el passat el 23 de febrer, erigeix Pere Bosch en la tercera posició, Berta Sayeras en la quarta posició i Oriol Casadevall en la cinquena posició. El cap de llista per la CUP, Xavier Colomer, ha manifestat que els candidats que l’acompanyen “són persones amb un compromís indiscutible amb Figueres, arrelats als valors de transformació social que la ciutat i l’Ajuntament necessita”. Per la seva banda, Júlia Bardera, ha destacat “la diversitat i la transversalitat dels seus perfils”, fet que configura “una candidatura preparada per entomar els reptes de la ciutat en els diferents àmbits de les polítiques municipals”. "La CUP torna perquè volem que se'ns identifiqui amb la feina que fem" Pere Bosch Navarra, de 41 anys, és graduat en Comunicació, màster en Màrqueting Digital i Comerç Electrònic i postgrau en Dinamització d'Espais Comercials Urbans. Actualment treballa en el sector del comerç. És membre de la junta del Centre Excursionista Empordanès, ha col·laborat amb diferents entitats socials i culturals de la ciutat i des dels 17 anys que forma part de l’esquerra independentista de la ciutat. Berta Sayeras Puig, de 25 anys, és estudiant del Grau en Arts Escèniques. També és docent d’arts escèniques, fa suport a la docència a l’EU ERAM i fa pràctiques al Teatre Jardí de Figueres. Vinculada al món de l’escoltisme i els castells, col·labora amb el teixit associatiu de la ciutat i comarca, als Pastorets de Figueres, a La Funcional Teatre i l’Agrupament Escolta i Guia Xots. Ha estat vinculada als espais juvenils de la comarca. Oriol Casadevall i Crespo, de 44 anys, és músic, director de l’Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries i doctorand en Musicologia per la UAB. També és membre de la Junta de l’Institut d’Estudis Empordanesos, soci de les Joventuts Musicals de Figueres i de la IAEDEN-Salvem l’Empordà. És militant de la CUP des del 2018, va formar part de la llista de Guanyem Figueres i de la CUP-Crida Constituent a les darreres eleccions del Parlament de Catalunya.