Cinc municipis de l'Alt Empordà guanyaran regidors a partir del 28-M

Tots els partits ja estan escalfant motors de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. S’estan presentant els candidats, les llistes i les campanyes electorals. Tot i això, hi ha onze municipis gironins on la batalla serà especialment aferrissada: són els que, gràcies a l’increment de població que han experimentat durant els últims quatre anys, veuran augmentar el seu nombre de regidors. El cas més destacat és el de Banyoles, ja que la capital del Pla de l’Estany ha superat el llindar dels 20.000 habitants i per tant guanyarà fins a quatre regidors, passant de 17 a 21. En canvi, només hi ha dos pobles gironins que han perdut població i que per tant tindran menys representants municipals que l’any 2019: es tracta de Riumors i Ullastret, que en ambdós casos passaran de set a cinc. En total, les comarques gironines tindran, a partir del proper 28 de maig, 22 regidors més.

Segons el llistat fet públic per la Generalitat, hi haurà deu municipis gironins que guanyaran dos representants a partir de les properes eleccions municipals. En el cas de l'Alt Empordà es tracta l’Armentera, Port de la Selva i Bàscara, que passaran de 7 a 9; Pontós, que de cinc representants passaran a tenir-ne set; i Palau de Santa Eulàlia, que de tres passaran a cinc. Pontós, a més, a partir d’aquest any tindrà una altra novetat i és que haurà d’utilitzar el sistema de llistes tancades i no el de llistes obertes com fins ara, per haver superat en aquests quatre anys els 250 habitants. "En el cas de l'Alt Empordà es tracta l’Armentera, Port de la Selva, Bàscara, Pontós i Palau de Santa Eulàlia" La resta de la demarcació són Bescanó, que passarà d’11 a 13 regidors; Sant Ferriol, Sant Martí Vell i Das, que de cinc representants passaran a tenir-ne set, i Meranges, que de tres passaran a cinc. Cas a part és el mencionat de Banyoles, que sumarà quatre nous representants i passarà de 17 a 21. Dins d’aquest grup de municipis es troben els que durant els últims quatre anys han superat els 250 habitants i que han assolit els set regidors, de manera que fins ara funcionaven amb llistes obertes i a partir d’aquest any hauran d’utilitzar ja el sistema de llistes tancades. A les comarques gironines, són quatre: Sant Ferriol, Pontós, Sant Martí Vell i Das. En canvi, Riumors i Ullastret, com que passen de set a cinc regidors, hauran d’utilitzar el sistema de llistes obertes. 22 regidors més A les properes eleccions municipals, als 221 municipis de les comarques gironines s’escolliran 1.965 regidors, 22 més que en els últims comicis. Segons ha informat la Generalitat, el càlcul del nombre de regidors dels ajuntaments es fa en funció del nombre d’habitants segons dades oficials del padró municipal referides a l’1 de gener del 2022. Al conjunt de Catalunya, hi ha 947 localitats on s’escolliran un total de 9.139 regidors o regidores, el que suposarà 68 més que a les eleccions de 2019. Segons indica el Govern català, els canvis demogràfics faran que, el proper 28 de maig, hi hagi 40 ajuntaments arreu del país que vegin modificat el nombre de representants municipals a escollir: 28 ajuntaments augmentaran dos regidors, sis més en disminuiran dos i sis n’augmentaran quatre. Pel que fa a les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), a les comarques gironines només n’hi ha una, que és la de l’Estartit. En aquest cas, el nombre de vocals que s’hauran d’escollir aquest 2023 serà de sis. I és que les EMD compten amb òrgans de govern propis: l’òrgan unipersonal, que adopta la denominació de president o presidenta i que és escollit directament pels veïns de l’entitat pel sistema majoritària en les properes eleccions del 28 de maig; i l’òrgan col·legiat, anomenat «junta de veïns», que està format pels vocals i el president. A partir del nombre de regidors del municipi, es calcula el nombre de vocals que ha de tenir cada EMD.