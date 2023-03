Esquerra Republicana ha presentat a Xavier Amiel pel seu projecte de cara a les eleccions municipals de maig. La Comissió de llistes d'ERC ja ha validat la seva incorporació a la candidatura i proposarà properament a l'assemblea d'ERC que Xavier Amiel en formi part.

Amiel és actualment regidor d'Urbanisme i Mobilitat a l'Ajuntament de Figueres. Llicenciat en Farmàcia i Especialista en Bioquímica Clínica i Anàlisis Clíniques, va presentar-se a les eleccions municipals de 2019 com a cap de llista per la plataforma Canviem Figueres, que ja ha anunciat que no es presentarà a les properes eleccions.

Xavier Amiel ha explicat el següent: "Em sento identificat amb el projecte d'Esquerra Republicana i per això m'hi sumo. És un repte i una responsabilitat per continuar fent bona feina per fer avançar Figueres. Tinc moltes ganes de seguir treballant i fer-ho per la ciutat que estimo i la seva gent".

Per la seva banda, l'alcaldessa i candidata d'ERC a les eleccions municipals, Agnès Lladó, ha afegit que Amiel "és una persona compromesa amb la ciutat" i ha celebrat la seva incorporació a la candidatura.