Consol Cantenys, actual alcaldessa de Vilafant, ha decidit tancar la seva llarga etapa de vida municipalista. Després de vint anys de servei des de l’Ajuntament, la política socialista ha anunciat al seu partit que ja no es tornarà a presentar a unes eleccions municipals. Després de meditar-ho llargament, Cantenys considera que «he arribat a un final d’etapa havent complert molts dels objectius que m’havia proposat quan, amb la resta de companys, vam iniciar el nostre projecte per a aconseguir un Vilafant millor», diu amb convenciment.

El passat 21 de febrer, va adreçar una carta als membres de l’assemblea local del PSC per a comunicar formalment la seva voluntat de fer un pas al costat. En la seva trajectòria, haurà acumulat sis anys com a regidora i catorze com a alcaldessa, convertint-se així en l’empordanesa que més anys ha ocupat la presidència d’un consistori a la comarca.

Cantenys té molt clar que «durant tots aquests anys amb l’ajuda, l’entrega, la col·laboració i el suport de molta gent, hem aconseguit consolidar un projecte potent al nostre poble. Un projecte proper, transformador, i pensat perquè totes les persones s’hi sentin representades». En el moment de fer un primer balanç, quan falta poc per portar a aprovació del plenari el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), considera que «Vilafant s’ha convertit en un municipi de referència, dinàmic i amb una centralitat estratègica dins l’àrea urbana de Figueres. Hem fet els deures en planificació urbanística, perquè sabem la importància de tenir una estació del TAV i el paper que volem tenir en el desenvolupament territorial».

A partir de la consolidació de molts projectes que s’han materialitzat en el transcurs dels quatre darrers mandats, l’alcaldessa té una visió optimista sobre el present i el futur de Vilafant: «Tenim un centre històric embellit i cuidat, amb espais delicats i tan interessants com el Cau. Vilafant és un poble amable, net i endreçat, amb serveis educatius i sanitaris de qualitat, i amb un espai esportiu envejable. Un municipi que està endinsat plenament en els objectius sostenibles i la transformació energètica. Un poble amb un patrimoni cultural i natural molt potent. La rehabilitació de Palol Sabaldòria i les excavacions arqueològiques que s’han fet, el situa en un punt de referència del nostre patrimoni històric local, lligat necessàriament al riu Manol i a l’entorn natural dels nostres camins i espais verds».

Per aquests i molts altres temes, executats o embastats, «Vilafant és avui un municipi molt millor que fa vint anys, i està preparat per encarar els nous reptes i projectes amb una inqüestionable fortalesa. Estic molt orgullosa de la feina que hem fet i contenta que aquest projecte tingui continuïtat amb nova gent, que té tanta energia, preparació i il·lusió com jo mateixa».

La seva carrera política també ha tingut diverses etapes de projecció supramunicipal, com quan va presidir el Consell Comarcal de l’Alt Empordà entre 2009 i 2011 o com a diputada provincial. En el PSC, ha ostentat diversos càrrecs rellevants, formant part del seu Consell Nacional, primera secretària comarcal o secretària de coordinació territorial de l’Executiva de la Federació de les comarques gironines.

«Aquesta no ha estat una decisió fàcil per mi, senzillament perquè ser alcaldessa del meu poble ha estat un honor i un privilegi. Una decisió que prenc amb responsabilitat i tenint molt clar que el nostre projecte va molt més enllà de les persones concretes», diu en el moment de confirmar la seva retirada de la primera línia municipal. Un adeu que entona amb agraïments i sense retrets, ja que valora «haver arribat a consensos importants amb els grups de l’oposició en temes cabdals, entre ells els pressupostos municipals». Lamenta, això sí, que s’acabi el present mandat sense que la Generalitat hagi fet el pas definitiu per a la construcció de l’edifici del nou institut. «Per la nostra part hem fet tot el que calia: cedir terrenys, preparar tots els tràmits, fer costat a la comunitat educativa i portar el tema al Parlament per a desbloquejar-lo. Només falta que qui l’ha de fer, el faci. No té cap justificació que no estigui construït».

Un nou escenari per al 28 de maig

L’anunci de Consol Cantenys obre un nou escenari en la batalla electoral del pròxim 28 de maig. L’agrupació local del PSC haurà d’escollir una altra persona per a encapçalar la seva llista. A ERC, el principal partit de l’oposició, la precampanya ha vingut marcada pel canvi de rol del seu portaveu, Sergi Palomeras, qui ocupa des de fa poques setmanes la direcció territorial de Justícia. Junts presenta com a cap de llista a Francesc Gaspar, antic primer tinent d’alcalde de Cantenys, Ciutadans repeteix amb Rebeca López, i el PP es renova amb Joel Martínez.