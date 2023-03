El periodista Carles Arbolí, actual membre del grup de no adscrits a l’Ajuntament de Figueres i cofundador de Figueres Futur, serà el cap de llista d’aquesta formació independent a les pròximes eleccions municipals. La candidatura formarà part de l’agrupació Tots per l’Empordà, que presenta llistes a diverses poblacions de la comarca.

L’alcaldable figuerenc considera que a la capital empordanesa «vivim en una mena de bucle entre uns, que volen continuar a l’Ajuntament, i uns altres, que diuen que volen tornar. La ciutat viu ancorada en el passat i, en comptes de mirar tant el retrovisor, necessitem avançar i generar una expectativa de futur que serveixi per a passar pàgina d’una etapa que ha donat pel que ha donat i que ens ha acabat portant a la situació en què estem avui».

El candidat té clar que, «més que mai, Figueres necessita cares noves, propostes noves, perquè no s’entén que els mateixos que han generat els problemes siguin els que els han de resoldre. Convé que a l’Ajuntament entri gent que no estigui vinculada als partits polítics convencionals. Les dependències a aquestes formacions de sempre són una bona part dels errors que s’han comès en aquesta ciutat els últims anys».

Arbolí compta amb els seus companys no adscrits, els quals van deixar el grup de Junts per Figueres a principi del mandat, en desacord amb el seu posicionament amb alguns temes municipals. «Estem formant una llista de la qual també en formaran part els actuals regidors Alba Albert i Miquel Fernández, però que tindrà un noranta per cent llarg de presència de persones que no han tingut mai cap vinculació directa amb el món de la política figuerenca i que s’impliquen en un projecte real de ciutat perquè és independent», conclou l’alcaldable.