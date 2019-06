El pacte Junts-PSC converteix Guisset en el primer alcalde socialista de Llançà

El pacte de govern signat entre els tres regidors de Junts per Llançà i els tres regidors del PSC ha permès a Francesc Guisset convertir-se en el primer alcalde socialista de l'etapa democràtica a Llançà, des de 1979. Guisset ha comptat amb el suport del grup de Núria Escarpanter, amb qui es repartirà l'alcaldia durant aquest mandat. El candidat de la força guanyadora, Guillem Cusí (ERC) ha pogut sumar el vot del regidor d'Alternativa, Claudio Grande, però les cinc paperetes favorables no han estat suficients per a dur-lo a la presidència del plenari, la qual cosa el republicà ha lamentat.

Guisset ha destacat la seva "vocació de servei a la comunitat" i el propòsit de treballar des del govern "per millorar el dia a dia de les persones". El fet de ser el primer alcalde socialista de Llançà suposa "un gran honor" per al nou batlle de la Mar d'Amunt.