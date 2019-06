Montse Mindan ja és l'alcaldessa de Roses

Montse Mindan repeteix com a alcaldessa de Roses. Així s'ha decidit en el ple d'investidura celebrat aquest dissabte, 15 de juny, a les dotze del migdia a l'Ajuntament. Després del Pacte de Canyelles firmat el passat dimecres 12 de juny per les formacions Junts per Roses (Montse Mindan), ERC (Joan Plana) i GDPR (Fèlix Llorens), Mindan ha guanyat amb majoria absoluta. Una de les condicions del pacte era que Joan Plana agafés el relleu de l'alcaldia el juny de 2021.

Deu mans s'han aixecat a favor de Montse Mindan en la fase de votacions a l'alcaldia. Per sota d'ella ha quedat el partit del PSC, encapçalat per Olga Simarro, que ha sumat tres vots; Cs, encapçalat per José Manuel Álvarez, que té dos vots; i les formacions de Lliures i PP, que han sumat un vot cada un d'ells.

Abans de la intervenció de l'alcaldessa de Roses, els representants dels partits municipals han tingut el seu torn d'intervenció. Tots coincidien en treballar per fer de Roses un poble més amable pels seus ciutadans. Al seu torn i visiblement emocionada, Mindan ha anunciat que agafa l'alcaldia deixant enrere un govern en minoria, en què va aprendre a dialogar amb totes les formacions per arribar a consensos comuns. Després del Pacte de Canyelles, Mindan està preparada per «complir el full de ruta marcat pels propers quatre anys. Volem treballar per millorar la vida dels rosincs i fomentar la sostenibilitat i desenvolupament econòmic de la vila».