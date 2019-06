Consol Cantenys seguirà governant Vilafant per a «cohesionar» el municipi

Els cinc regidors aconseguits a les passades eleccions municipals han estat suficients per a garantir la continuïtat de Consol Cantenys com a alcaldessa de Vilafant. ERC, que també en té cinc amb Sergi Palomeras al capdavant, ha patit una baixa d'última hora per motius personals plenament justificats d'una de les seves components i ha comptat amb el vot de l'única representant de Junts per Vilafant, Roser Sendra. L'empat l'ha trencat el formalisme de la victòria per a la llista més votada. Ciutradans, per la seva part, ha preferit presentar candidatura a l'alcaldia i adjudicar-se els seus dos vots de Rebeca López i Serafí Pérez.

Cantenys manté el seu objectiu de "cohesionar" el municipi a partir d'una obra de govern que ha de donar continuïtat a tota la feina feta fins ara, entre la qual hi ha la tramitació del nou Pla General, en fase molt avançada.