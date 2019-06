Agnès Lladó ja és la primera alcaldessa republicana de Figueres des de 1979

No hi ha hagut sorpreses. Agnès Lladó, cap de llista d'ERC, ha estat proclamada alcaldessa de Figueres, aquest dissabte, amb els vots favorables dels onze regidors que configuren el nou govern quadripartit de la ciutat en representació d'ERC, PSC, Guanyem i Canviem. Lladó ha proclamat la seva voluntat de governar "des del diàleg" essent l'alcaldessa del "seny, el cor i la humanitat". Ha entrat a la història de la capital empordanesa com a primera candidata d'ERC que aconsegueix arribar a la presidència del plenari des de 1979.

L'alcaldable batut, Jordi Masquef, ha insistit en els arguments expressats aquest divendres per criticar el pacte que l'ha tret de l'alcaldia: "No poso en dubte la legitimitat del pacte, qüestiono la seva ètica". Masquef ha estat punyent quan s'ha dirigit als membres independentistes del nou govern per a dir: "només espero que la seva lleialtat a la ciutat sigui més gran que la que han tingut amb els seus principis ideològics".

Pere Casellasha recordat que "aquesta és la quarta vegada des de 1979 que un grup majoritari queda fora d'un govern. En les tres anteriors, el grup perjudicat va ser el PSC, fins i tot quan tenia deu regidors", tal com va passar el 1983.

José Castellón (Guanyem) i XavierAmiel (Canviem) han argumentat novament la seva posició per a treballar i garantir "el canvi social que necessita Figueres". HéctorAmelló (Ciutadans) s'ha presentat com a candidat a l'alcaldia i ha obtingutels els dos vots del seu grup: "No estic aquí per parlar del Joc de Trons. Espero que el govern respecti la Constitució i les lleis", ha dit abans d'enumerar els sis reptes que, des del seu punt de vista, té la ciutat i que no s'ha cansat de divulgar durant la campanya, amb la seguretat ciutadana com a punta de llança.

La nova alcaldessa de Figueres ha fet un discurs clar i concís. Ha anunciat que el programa de govern "cristal·litzara en les setmanes vinents" amb deu punts bàsics que van des de potenciar el progrés econòmic fins a garantir la transparència amb el front social com a gran eix del mandat.

El saló de sessions i el rebedor de la planta noble de l'Ajuntament, plens a vessar, han repartit les seves reaccions amb llargs aplaudiments i alguns xiulets, segons la procedència i el destí de les simpaties polítiques dels presents.