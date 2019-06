El quadripartit governarà Figueres per a superar les «dinàmiques negatives» de la ciutat

Just a les dotze del migdia, quan repicaven les campanes de Sant Pere, amb una puntualitat desconeguda en un acte d'àmbit municipal, el nou quadripartit de Figueres ha presentat avui l'acord que al cap de vint-i-quatre hores haurà d'investir la republicana Agnès Lladó com a segona alcaldessa de la història de la ciutat. Les negociacions entre ERC, PSC, Guanyem i Canviem s'han teixit, segons els seus representants, en un ambient "constructiu" que ha tingut com a únic horitzó "la ciutat de Figueres". Una construcció que avui s'ha donat a conèixer a la reduïda sala d'actes de la delegació del Col·legi d'Arquitectes, mal anomenada sala de premsa del consistori. Just a tocar la plaça de Sant Pere, Agnès Lladó, Pere Casellas, Jesulin Castellon i Xavier Amiel, caps de llista de les respectives formacions, han desgranat l'ideari d'aquest "Acord Republicà de Progrés i Transformació de Figueres" que tindrà, entre els seus màxims objectius, revertir la "complicada situació social" per treure el municipi d'aquesta situació "d'emergència".

Agnès Lladó ha parlat amb veu serena, amb convenciment i amb un somriure de satisfacció que no ha amagat en cap moment. "Tenim un objectiu comú clar, que Figueres avanci i tingui futur", diu Lladó sense amagar que la direcció d'ERC "no veu bé ni avala" el pacte amb el PSC en plena tempesta política i judicial per les conseqüències del Procés. La futura alcaldessa de Figueres, si els vots de la sessió d'investidura convocada per aquest dissabte així ho confirmen, té davant seu el repte de liderar un equip heterogeni que està treballant en un acord programàtic que "ha de treure la ciutat de les dinàmiques negatives". Quan ha fet aquesta afirmació, de forma premonitòria, un fort ruixat d'estiu ha acompanyat les seves paraules: "una pluja de novetats com la que remullarà la ciutat" ha exclamat en veu baixa una de les persones assistents.

Pere Casellas, que serà nomenat vicealcalde, no ha defugit la discrepància nacionalista entre PSC i ERC portant l'aigua del moment al molí de l'entesa local: "Formo part de l'executiva nacional i el partit està al cas d'aquest acord. El PSC està pel diàleg a tot arreu, per trobar solucions". Els dos nous líders del plenari han deixat clar, de manera reiterada, que cada grup "tindrà llibertat de vot" quan la situació ho requereixi.

En aquest nou viatge, Joselin Castellon i Xavier Amiel han estat moderats en el to, però clars en el missatge: "és de coherència amb el nostre projecte polític", ha dit el regidor de Canviem abans de posar l'accent en el fet que "governar és l'única manera d'iniciar un procés de canvi social a Figueres". Amiel ha relatat l'abast de les propostes rebudes per part dels dos fronts que pretenien governar, el vencedor electoral del Junts de Jordi Masquef i el progressista d'Esquerra i socialistes. "Som una plataforma de veïns pel canvi. Volem parlar de Figueres i només de Figueres. Hem reflexionat molt sobre el pas que anàvem a fer. Teníem les mans lliures i hem pres la decisió amb la màxima responsabilitat".