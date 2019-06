Pere Maluquer serà el nou alcalde de Pau en substitució de Josep Blanch

Junts per Pau i Pau hi Guanya han segellat aquest dijous l'acord de govern per als propers quatre anys que farà alcalde Pere Maluquer (Junts per Pau) i primer tinent d'alcalde Josep A. Garcia Leon (Pau hi Guanya) durant el mandat. En les passades eleccions municipals, Junts per Pau va obtenir tres regidors i Pau hi Guanya un. Maluquer agafarà així el relleu a Josep Blanch, que ha estat alcalde entre 1983 i aquest 2019,



Segons han informat les dues formacions, Junts per Pau gestionarà les àrees de serveis a les persones -ensenyament, centre cívic, serveis socials, cultura, festes, i participació, la de promoció econòmica -turisme, comerç, agricultura i ramaderia, fires- juntament amb serveis de règim intern -hisenda, personal, administració digital, arxiu i documentació- i la de medi ambient i governació -aigua, sanejament, RSU, seguretat i protecció civil-. Per la seva banda, Pau hi Guanya dirigirà l'àrea de serveis al territori, que inclourà el planejament, la gestió i la disciplina urbanística, patrimoni, obres públiques, camins i espai públic i els àmbits d'esports, joventut i lleure de l'àrea de serveis a les persones.



Les prioritats per al proper mandat seran l'impuls del nou POUM, amb la creació d'una comissió especial de seguiment. Fer una administració de l'ajuntament més oberta i transparent amb la creació dels òrgans que canalitzin les iniciatives socials que existeixen o puguin sorgir en un futur tot facilitant els processos participatius i les consultes ciutadanes. També es treballarà per la millora de la gestió indirecta dels serveis de recollida d'escombraries, enllumenat, manteniment d'instal·lacions municipals, espais públics i jardineria.