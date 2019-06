L'assemblea de Junts per Llançà avala el pacte amb el PSC i deixa fora ERC

L'assemblea de Junts per Llançà ha avalat aquest vespre un pacte amb el PSC, amb qui han governat durant els últims tres anys després de fer una moció de censura contra l'alcalde d'ERC, Guillem Cusí. Esquerra va guanyar les eleccions del 26-M amb quatre regidors però lluny de la majoria absoluta, fixada en onze. La formació va proposar a Junts, amb tres regidors, formar govern juntament amb APL, que va aconseguir un representant. El partit, encapçalat per Núria Escarpanter, però, va anunciar que ho deixaria en mans de la seva militància i que es votaria just 48 hores abans del ple d'investidura. El 99% ha votat a favor d'un govern amb els tres regidors del PSC. L'acord, que els dona majoria absoluta, passa per una alcaldia compartida i desbanca definitivament Esquerra del govern.

ERC va guanyar les eleccions de Llançà però no governarà. L'assemblea de Junts per Llançà, segona força amb tres regidors, ha donat llum verd a un pacte amb el PSC, que va treure els mateixos representants. Els militants tenien sobre la taula les dues opcions i el 99% dels assistents han votat a favor d'un govern amb alcaldia compartida amb els socialistes. L'1% restant, s'ha abstingut. ERC perd així tota possibilitat d'accedir a l'alcaldia i s'haurà de quedar a l'oposició.

Els republicans van oferir a Escarpanter formar govern però, segons la cap de llista de Junts per Llançà, la proposta tenia dues llistes vermelles: l'alcaldia era "per a Esquerra els quatre anys" i hi havia d'entrar APL. Els socialistes, en canvi, es van avenir a partir-se el mandat, tot i que en els propers dies concretaran qui l'assumeix primer.

El pacte amb el PSC no és nou. Després de les eleccions de 2015, ERC (tres regidors), PSC (dos regidors) i APL (un regidor) van formar govern però Esquerra va acabar expulsant els socialistes després que aquests no els donessin suport per aprovar els pressupostos.

El llavors alcalde i cap de llista d'ERC, Guillem Cusí, es va sotmetre a una qüestió de confiança, que va perdre. I el PSC i el PDeCAT van presentar una moció de censura. Ambdós partits van rubricar el pacte poc després. L'acord establia que Vila assumiria l'alcaldia durant 15 mesos i que després cediria la vara a Guisset. Però l'acord no es va complir i els exconvergents no van cedir-los l'alcaldia. EL PSC, avalat per la militància, va donar el pacte per trencat però va optar per mantenir-se al govern.

"Comptador a zero"

En aquest sentit, Escarpanter diu que posen el "comptador a zero" perquè el municipi necessita estabilitat política i que no volen repetir situacions com aquesta. Per això, diu, deixaran de banda les qüestions nacionals perquè, insisteix, es tracta d'un govern "municipal". La candidata de Junts per Llançà, a més, insisteix que han posat sobre la taula els programes electorals i que compateixen diversos projectes que volen tirar endavant.