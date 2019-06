L'abstenció d'AxC permetrà que Fem Cadaqués de Pia Serinyana governi en minoria

Assemblea per Cadaqués ha anunciat que s'abstindrà a la votació d'investidura per facilitar que la llista més votada a les eleccions del 26-M, Fem Cadaqués, pugui governar en minoria. La formació va guanyar els comicis però va empatar en nombre de regidors amb Junts per Cadaqués, que també en va aconseguir quatre. L'assemblea (AxC-AMUNT) va obtenir un representant; ERC, un altre i Independents per Cadaqués (IxC-CP), un més. Amb aquest panorama, Fem i Junts es trobaven en un empat tècnic perquè ERC ha anunciat que, tot i que es quedarà a l'oposició, votarà la candidata de Fem, Pia Serinyana, i IxC, al cap de llista de Junts, Jordi Riera. Amb la seva abstenció, Fem Cadaqués podrà investir Serinyana com a llista més votada.

Les eleccions del 26-M van deixar un panorama fragmentat a Cadaqués i també van suposar un fort cop per ERC, que durant els últims quatre anys ha governat al municipi. La formació va passar de sis a un regidor. Fem Cadaqués va guanyar els comicis però va empatar a quatre amb Junts per Cadaqués. La clau, doncs, la tenien les altres tres formacions. A banda del regidor d'Esquerra; Assemblea per Cadaqués va obtenir un representant i Independents per Cadaqués, un altre.

Durant les últimes setmanes s'han intensificat les converses. ERC va anunciar que es quedaria a l'oposició però que al ple d'investidura donaria suport a la llista més votada. Junts per Cadaqués, en canvi, comptava amb el suport dels independents però faltava saber què faria l'AxC. Aquest divendres, en un comunicat, la formació ha anunciat que s'abstindrà i facilitarà que Fem pugui governar en minoria.

El partit al·lega que no ha arribat a cap acord de govern amb cap de les dues llistes perquè consideren que "amb les ofertes de pactes que han formulat", no podran "corregir les mancances dels governs anteriors". "Farem oposició constructiva i vetllarem perquè Fem compleixi el seu propi programa", asseguren.