Jordi Masquef critica l'acord «de la república de les cadires» a Figueres

Aquest matí, el candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha comparegut per qualificar de «traïció en tota regla a la ciutadania» el pacte a quatre que l'ha deixat fora de l'alcaldia. El cap de llista ha criticat que en diguin «l'acord republicà, quan només està pensat per la república de casa seva, la república de les cadires». Segons Masquef, «un pacte que no només dinamita la voluntat popular dels figuerencs i figuerenques, sinó que també torpedina els interessos generals del país, en moments difícils i complexos per tots».

El cap de llista de JxF, ha admès que les primeres converses van ser amb ERC i Canviem Figueres, i que malgrat que no hi havia cap desacord insalvable, «no ha estat possible a causa de, en termes esportius, la incompareixença del rival, segurament perquè ja des de l'inici les seves intencions ja eren unes altres». Apunta que el pacte a quatre estaria fet des de la nit posterior a les eleccions motiu pel qual no hauria rebut cap resposta ni demandes dels grups polítics. El candidat de Junts no posa en dubte la «legitimitat» del pacte, però sí la «moralitat», i apunta a que pactes com aquests són els que creen desafecció de la ciutadania amb la política: «la força derrotada, enfontsant-se de 4 a 1 regidor, estarà al govern i el castig de la ciutadania es convertirà en premi en els despatxos». També ha dit que aniran a la oposició amb «el cap ben alt».

Masquef ha explicat que des de l'endemà de les eleccions, van treballar per construir un govern fort i estable, i que els estudis demoscòpics previs a les eleccions els manifestaven que els votants de Junts es decantaven per un pacte amb ERC en el cas de no tenir una majoria suficientment àmplia.

El candidat de Junts per Figueres, ha comparegut a la plaça de l'Ajuntament acompanyat pràcticament de l'equip sencer de la candidatura. Visiblement emocionats, han apostat per donar una imatge de cohesió i suport entorn de l'alcalde en funcions.