Figueres tindrà un govern quatripartit «Republicà de Progrés i Transformació»

La seu de la delegació a Figueres del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a la plaça de Sant Pere, ha estat l'escenari escollit per a les quatre formacions que han arribat a un acord per a generar un pacte de govern amb majoria d'onze regidors al plenari de Figueres. ERC (5 regidors), PSC (4), Guanyem (1) i Canviem (1) han sumat la voluntat "de canvi" per a deixar fora del lideratge de la ciutat a la candidatura guanyadora de les passades eleccions municipals del 26M, Junts per Figueres, que va obtenir vuit regidors amb l'actual alcalde en funcions, Jordi Masquef, al capdavant.

Les diferents assemblees de militants i simpatitzants de les quatre formacions han donat el seu consentiment a un pacte a quatre bandes que genera un "Acord Republicà de Progrés i Transformació", segons ha anunciat el líder socialista Pere Casellas.

La distribució del cartipàs, dels càrrecs rellevants i més representatius del govern i la incorporació de càrrecs de confiança s'acabaran de confirmar en el transcurs de les pròximes hores i dies, tot esperant l'acte d'investidura del nou plenari, previst per aquest dissabte, a les 12 del migdia.

Aquest acord ha deixat fora de joc i en un estat d'evident depressió postelectoral a l'equip de Jordi Masquef, que confiava a fer valer el seu triomf a les urnes aconseguint acords amb alguns dels grups que ara s'han aliat en el bàndol del nou pacte. En el plenari també hi és representat Ciutadans, amb dos regidors, que han quedat molt al marge d'aquesta operació. Tot plegat s'haurà d'acabar de confirmar en la votació que obrirà el mandat 2019-2023.